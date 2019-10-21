Аликин, Яруллин и Макмиллан признаны лучшими игроками недели в КХЛ Гончарук стал лучшим новичком.

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КХЛ определила лучших игроков седьмой недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Евгений Аликин из «Амура». 25-летний голкипер одержал победы в обоих матчах недели (одну из них – «на ноль») и пропустил один гол. Аликин отразил 94,48 процента бросков, а его безголевая серия составляет на данный момент 95 минут 4 секунды.

Лучшим защитником назван Альберт Яруллин из «Ак Барса». 26-летний игрок обороны набрал 3 (1+2) очка в трех матчах при общем показателе полезности «+1». На счету Яруллина восемь бросков и шесть силовых приемов.

Лучшим форвардом выбран Брэндон Макмиллан из рижского «Динамо». 29-летний канадец набрал 7 (1+6) очков в трех гостевых матчах. Он участвовал в голевых комбинациях, которые завершились победными шайбами в матчах с «Барысом» и «Трактором», провел шесть силовых приемов и заблокировал пять бросков.

Лучшим новичком признан форвард «Торпедо» Сергей Гончарук. 20-летний нападающий набрал 3 (1+2) очка в матче с минским «Динамо», добился на неделе общего показателя полезности «+3» и в среднем проводил на льду по 11 минут 24 секунды.