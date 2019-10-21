Хеллибак стал первой звездой дня в НХЛ Голкипер «Виннипега» отразил все 28 бросков в матче с «Эдмонтоном».

Загрузка...

Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак признан лучшим игроком воскресенья в НХЛ.

26-летний американец отразил все 28 бросков, а также не позволил сопернику реализовать два послематчевых буллита в игре регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (1:0). Хеллибак одержал четвертую победу в сезоне и первую – «на ноль».

Второй звездой стал форвард «Миннесоты» Джейсон Цукер. 27-летний американец забил гол и ассистировал партнеру в матче с «Монреалем» (4:3).

Третьей звездой назван форвард «Ванкувера» Бо Хорват. 24-летний канадец забил один гол в матче с «Рейнджерс» (3:2). Для Хорвата этот гол стал сотым за карьеру в НХЛ.