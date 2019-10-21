Хеллибак стал первой звездой дня в НХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 октября 2019 13:48ХоккейЛипкин Антон

Хеллибак стал первой звездой дня в НХЛ

Голкипер «Виннипега» отразил все 28 бросков в матче с «Эдмонтоном».

Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак признан лучшим игроком воскресенья в НХЛ.

26-летний американец отразил все 28 бросков, а также не позволил сопернику реализовать два послематчевых буллита в игре регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (1:0). Хеллибак одержал четвертую победу в сезоне и первую – «на ноль».

Второй звездой стал форвард «Миннесоты» Джейсон Цукер. 27-летний американец забил гол и ассистировал партнеру в матче с «Монреалем» (4:3).

Третьей звездой назван форвард «Ванкувера» Бо Хорват. 24-летний канадец забил один гол в матче с «Рейнджерс» (3:2). Для Хорвата этот гол стал сотым за карьеру в НХЛ.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Васильева лишена очков в Кубке мира Женская сборная России лишилась максимальной квоты на Кубке мира Сергей Чепиков: На первые этапы Кубка мира акцентировано едет сборная России
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Бобровский угодил в запас, Ковальчук ответил на слова тренера голом (видео) День в НХЛ получился жарким. 20.10.2019 10:30 Хоккей Костяев Иван
Орзубек Назаров: Бетербиев «сломал» Гвоздика, Александр сдался Бывший чемпион мира по версии WBA в легком весе Орзубек Назаров подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 16:35 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Артур Бетербиев: Гвоздик вел на записках судей? Я не удивлен, но мне нет до них дела Боб Арум: Мы смотрим на победителя боя Ковалев – Альварес и знаем о желании провести бой Бивола Артур Бетербиев: Кто следующий соперник? Готов к любому, мне все равно
Забили Гвоздика. Бетербиев деклассировал украинского боксера Россиянин Артур Бетербиев стал обладателем двух поясов чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) по версиям WBC и IBF после победы над украинцем Александром Гвоздиком. 19.10.2019 09:42 Бокс Усачев Владислав
Дмитрий Сосновский: Со дня на день должны назначить бой Боец UFC Дмитрий Сосновский объяснил, почему не выступит на турнире в Москве, но заявил, что все травмы остались в прошлом. Кроме того, россиянин назвал имя лучшего бойца современности. 16.10.2019 13:00 ММА Усачев Владислав
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Ждем седьмого финала Медведева. В Москве стартовал «Кубок Кремля» В «Крылатском» стартовал юбилейный, 30-й «Кубок Кремля». Как провели первые матчи россиянки и ждать ли на корте Даниила Медведева? «Советский спорт» – о первом дне московского турнира. 14.10.2019 22:00 Теннис Мысин Николай
Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодец Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (79.3 кг) Исмаил Силлах подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 17:56 Бокс Усачев Владислав
Вилков, кажется, ничего не испортил. «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» Бело-голубые в первом матче после увольнения Дмитрия Хохлова сумело не уступить на своем поле «быкам». 20.10.2019 21:15 Футбол Мощенко Захар
Новости
13:48 Хоккей Хеллибак стал первой звездой дня в НХЛ
13:28 Футбол Шесть игроков «Зенита» вошли в сборную 13-го тура РПЛ по версии InStat
13:21 Футбол Иван Обляков: Когда играл в «Уфе», не помню, чтобы на поле было так много крошки
13:15 Футбол Орел рассудит ЦСКА и «Ференцварош», Лехнер – «Трабзонспор» и «Краснодар»
12:59 Футбол «Дженоа» провел переговоры с Каррерой
12:50 Футбол Турок Палабийик назначен на матч «РБ Лейпциг» – «Зенит»
12:38 Футбол Леонид Слуцкий – об уходе из ЦСКА: Понимал, если не уеду тогда, то не уеду никогда
12:26 Хоккей Аликин, Яруллин и Макмиллан признаны лучшими игроками недели в КХЛ
12:16 Футбол Жозе Моуринью: Нечестно сравнивать защитников с ван Дейком, у него невозможно найти слабые стороны
12:06 ММА Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве
12:00 Футбол «Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом» (фото)
11:52 Хоккей Яромир Ягр: Научился в России тому, что веру в Бога не надо скрывать
11:42 Футбол Игрока «молодежки» «Рубина» Фомина перевели из реанимации в палату хирургического отделения
11:33 Футбол «Молодежка» «Спартака» поддержала игрока «Рубина», который оказался в больнице после матча команд
11:24 Футбол Стефано Пиоли: Надеюсь, «Милан» сможет извлечь уроки из ошибок
11:08 Футбол Каррера стал основным претендентом на пост главного тренера «Дженоа»
10:56 Футбол «Барселона» следит за игрой полузащитника «Шальке» Харита
10:44 Теннис Рублев поднялся на 21-е место в чемпионской гонке, Хачанов опустился на 17-е
10:33 Теннис Рублев поднялся на 22-е место в рейтинге ATP
10:17 Футбол Александр Соболев: Игра с «Оренбургом» – одна из самых сложных в сезоне
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика