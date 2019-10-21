«Филадельфия» вызвала Воробьева из фарм-клуба 22-летний нападающий набрал четыре очка в пяти матчах АХЛ.

«Филадельфия» вызвала из фарм-клуба форварда Михаила Воробьева, сообщает официальный сайт клуба.

22-летний российский нападающий провел в нынешнем сезоне пять матчей за «Лихай Вэлли Фантомс» в АХЛ и набрал 5 (2+2) очков при показателе полезности «+2».

Воробьев дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне и набрал 2 (1+1) очка в 15 матчах. В АХЛ на его счету было 26 (7+19) очков в 42 играх.

В начале сезона «Филадельфия» одержала две победы в шести играх и занимает седьмое место в столичном дивизионе.

21 октября «летчики» сыграют дома с «Вегасом».

Также из «Лихай Вэлли» вызван форвард 20-летний Джоэл Фараби.