Спунер продолжит карьеру в минском «Динамо» Канадец начинал сезон в «Лугано».

Форвард «Лугано» Райан Спунер перешел в минское «Динамо», сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

27-летний канадец проводит первый сезон в Европе. В двух матчах Спунер отметился результативной передачей.

В сезоне-2012/2013 Спунер дебютировал в НХЛ в составе «Бостона». В феврале 2018 года он перешел в «Рейнджерс», а в прошлом сезоне также выступал за «Эдмонтон» и «Ванкувер». Всего в НХЛ на его счету 325 матчей и 167 (48+119) очков при показателе полезности «–21» и 63 минутах штрафа.

Минское «Динамо» набрало 15 очков в 18 матчах и занимает десятое место в Западной конференции КХЛ. В следующем матче 22 октября «зубры» сыграют дома с «Барысом».