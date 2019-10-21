«Локомотив» объявил о назначении Пелино главным тренером команды Ранее он руководил «Магниткой» и брал два Кубка Гагарина.

Канадский специалист Майкл Пелино возглавил ярославский «Локомотив», о чем сообщает клубная пресс-служба. Сегодня, 21 октября он сменил у руля команды Александра Ардашева. Последний вернулся на пост спортивного директора.

«Новый старший тренер основного состава – Майкл Пелино. Специалист, который входит в штаб «Локомотива» в качестве тренера с начала нынешнего сезона, приступает к новым обязанностям, начиная с домашнего матча «Локомотива» с челябинским «Трактором».

Наш клуб благодарит за проделанную работу Александра Аркадьевича Ардашева исполнявшего обязанности главного тренера в непростой для команды турнирный период. Сегодня Александр Ардашев вернулся на занимаемую ранее должность спортивного директора ХК «Локомотив», – говорится в сообщении клуба.

Матч против «Трактора» команда проведет 21 октября. Начало встречи – 19.30 мск.