«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл «Ак Барсу» – 1:6 (0:2, 1:1, 0:3).

Новости СМИ2 По два очка (1+1) в этой встрече набрали Джастин Азеведо и Данис Зарипов. «Ак Барс» продолжает занимать первое место на Востоке КХЛ. «Автомобилист» – седьмой.