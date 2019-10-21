«Локомотив» проиграл «Трактору» в Ярославле - Советский спорт
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21 октября 2019 21:50ХоккейКоноплев Александр

«Локомотив» проиграл «Трактору» в Ярославле

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле проиграл «Трактору» – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).

Дубль в составе победителей оформил Дмитрий Калинин.

У проигравших отметился Григорий Денисенко.

«Локомотив» с 16 очками занимает девятое место на Западе КХЛ.

«Трактор» с 20 очками – восьмой на Востоке.

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