«Локомотив» проиграл «Трактору» в Ярославле В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле проиграл «Трактору» – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).

Новости СМИ2 Дубль в составе победителей оформил Дмитрий Калинин. У проигравших отметился Григорий Денисенко. «Локомотив» с 16 очками занимает девятое место на Западе КХЛ. «Трактор» с 20 очками – восьмой на Востоке.