ЦСКА одержал седьмую победу подряд В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду обыграл «Торпедо» – 5:2 (2:0, 1:0, 2:2).

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По три очка в этой встрече набрали Линдей Вей (1+2) и Михаил Григоренко (0+3).

ЦСКА одержал седьмую подряд и 17-ю победу в сезоне. Клуб лидирует в турнирной таблице КХЛ.

«Торпедо» – четвертое на Западе лиги.