Милош Ржига: Ягр здорово играет, но на международном уровне этого уже недостаточно Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига рассказал о возможности возвращения в национальную команду форварда Яромира Ягра.

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- Опять же, это надо с ним говорить. Мое мнение - он здорово играет в таком возрасте и подает прекрасный пример молодым хоккеистам, однако на международном уровне этого уже недостаточно. Но посмотрим, - приводят слова Ржиги «Известия».

Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Чехии на счету 10 (7+3) очков в 8 матчах за «Кладно».