«Авангард» по буллитам обыграл «Салават» - Советский спорт
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22 октября 2019 19:40ХоккейКоноплев Александр

«Авангард» по буллитам обыграл «Салават»

Команды забросили на первой и последних минутах.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе уступил «Авангарду» – 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1).

На первой минуте встречи отличился форвард омичей Свен Андригетто (0:30). За четыре секунды до финальной сирены Сакари Маннинен перевел игру в овертайм (59:56).

Дополнительное время завершилось без заброшенных шайб, а серии буллитов точнее были гости – 3:1.

Решающий бросок на счету Роба Клинкхаммера.

«Авангард» – второй в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, «Салават» – пятый.

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