СКА потерпел четвертое поражение подряд Из них два – дома. Из них два – «Нефтехимику».

Новости СМИ2 В матче регулярного чемпионатах КХЛ СКА в Санкт-Петербурге уступил «Нефтехимику» – 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1). У хозяев забивали Максим Карпов (31:29) и Наиль Якупов (43:15). У гостей отличились Зак Митчелл (2:58) и Зият Пайгин (56:01). Решающий бросок в серии буллитов нанес все тот же Зак Митчелл. Петербуржцы занимают четвертое место на Западе КХЛ. «Нефтехимик» – восьмой на Востоке.