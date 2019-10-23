Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» выиграть у «Калгари» - Советский спорт
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23 октября 2019 06:57ХоккейЛипкин Антон

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» выиграть у «Калгари»

Капитан «столичных» стал первой звездой матча.

«Вашингтон» продлил победную серию до четырех матчей, обыграв в регулярном чемпионате НХЛ «Калгари» (5:3).

Капитан «столичных» Александр Овечкин был признан первой звездой. Сначала он помог защитнику Джону Карлсону открыть счет, после чего сам забросил третью шайбу команды. 34-летний российский нападающий продлил личную результативную серию до восьми матчей. Теперь на его счету 12 (7+5) очков в 11 играх сезона.

Добавим, что 29-летний Карлсон оформил дубль и с 20 (5+15) очками продолжает возглавлять список лучших бомбардиров сезона.

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов завершил матч с показателем полезности «+1». У защитника Дмитрия Орлова два броска, два силовых приема и один заблокированный бросок. Голкипер Илья Самсонов остался в запасе.

В следующих матчах 24 октября «Вашингтон» сыграет в гостях с «Эдмонтоном», а «Калгари» примет «Флориду».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Калгари» – «Вашингтон» – 3:5 (0:0, 2:3, 1:2)
Голы: Линдхольм, 24 (бол). Царник, 37. Ридер, 60 – Карлсон (Овечкин), 21, 59. Стивенсон, 23. Овечкин, 37. Уилсон, 53.

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