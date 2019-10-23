Александр Гулявцев: Игроки вышли на лед работать и пахать «Амур» победил «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Хороший матч с изобилием моментов, – приводит слова Гулявцева официальный сайт «Сочи». – У нас в первом периоде было достаточно моментов, чтобы забивать, но на последнем рубеже у соперника хорошо играл вратарь (Иван Налимов).

Команды показали хороший и боевой хоккей. Могу отметить своих ребят – никто на прогулку не выходил. Вышли работать, пахать, так как у нас заключительная игра перед перерывом».

Напомним, у «Амура» голы забили Денис Голубев и Глеб Корягин. Единственная шайба «Сочи» на счету Сергея Шмелева.

«Амур» набрал 19 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.