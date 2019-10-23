Леонид Береснев: «Тигр» оказался сильнее «леопарда» «Сочи» проиграл восьмой матч подряд.

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Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Леонид Береснев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2) на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Есть хорошие моменты со стороны нашей команды, – приводит слова Береснева официальный сайт «Сочи». – Мы бились – это показывали такие моменты, как ловля шайбы на себя. Ребята делают попытки выйти из этой психологической ситуации, в которую мы попали. Сегодня «тигр» оказался сильнее «леопарда».

«Сочи» продлил серию из поражений, которая теперь составляет восемь матчей. Теперь 25 октября команда сыграет в гостях с «Адмиралом».