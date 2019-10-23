Сергей Светлов: Бочаров хорошо сыграл против нас

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».
«С нашей стороны была игра неплохая, – приводит слова Светлова официальный сайт клуба. – Движение было хорошее, создали очень много моментов. Не реализовали свои шансы, (голкипер «Динамо» Иван) Бочаров хорошо сыграл против нас. Делали, конечно, ошибки, не без этого. Соперник заставлял нас ошибаться, хорошо свои шансы использовал, поэтому и победил».
Напомним, единственную шайбу «Адмирала» забил форвард Александр Коннов.
У «Адмирала» осталось 25 очков и шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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