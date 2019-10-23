Рижское «Динамо» обыграло «Трактор»

В последнем матче игрового дня регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» на своей площадке победило «Трактор» – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
Шайбы на счету Лауриса Дарзиньша (22:55) и Гинтса Мейи (52:09).
«Динамо» с семью победами занимает последнее место на Западе КХЛ.
«Трактор» с 15 поражениями – девятое на Востоке лиги.
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