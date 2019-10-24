Валерий Брагин – о суперсерии в Канаде: Будет полезно посмотреть, как игроки действуют под нагрузкой - Советский спорт
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24 октября 2019 15:36ХоккейЛипкин Антон

Валерий Брагин – о суперсерии в Канаде: Будет полезно посмотреть, как игроки действуют под нагрузкой

Молодежная сборная России проведет шесть матчей со сборными юниорских лиг Канады.

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин высказался о предстоящей суперсерии со сборными юниорских лиг Канады.

«Суперсерия – важный и тяжелый с точки зрения перемещений турнир, – приводит слова Брагина официальный сайт ФХР. – Будет полезно посмотреть на то, как игроки действуют под нагрузкой.

Параллельно с суперсерией пройдет и финский этап Турнира четырех наций. У сборной одна задача – побеждать в каждом соревновании, поэтому постарались сделать составы максимально сбалансированными. Часть игроков здорово себя зарекомендовала в ходе турнира в Перми, многие здорово начали сезон в клубах».

Напомним, по традиции молодежная сборная России проведет по два матча со сборными QMJHL (5, 6 ноября), OHL (8, 12 ноября) и WHL (14, 15 ноября).

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