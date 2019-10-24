Никита Сошников: Результат – результатом, но очень важно, что появилась сама игра

- Двоякое чуть-чуть впечатление, как-то непонятно. Во втором периоде плохо играли, чуть паника какая-то была на лавочке. Ну а так в принципе хорошо, что выиграли. Сезон длинный, надо двигаться дальше.
После «Барыса» мы собрались, поговорили все вместе с тренерским штабом. У них требования к нам были, мы тоже с ними разговаривали, как мы видим ситуацию. Сейчас начали все вместе работать, очень много разбирать видео, как мы играем.
Считаю, что мы сейчас намного лучше играем. Результат – результатом, но очень важно, что появилась сама игра. Надо за это цепляться и также продолжать работать и нам, и тренерскому штабу, - цитирует Сошникова пресс-служба уфимской команды.
Отметим, что на счету Сошникова в этом матче две заброшенные шайбы.
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