Никита Сошников: Результат – результатом, но очень важно, что появилась сама игра - Советский спорт
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24 октября 2019 20:59Хоккей

Никита Сошников: Результат – результатом, но очень важно, что появилась сама игра

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал победу команды в домашнем матче регулярного чемпионата с «Витязем» (2:1 ОТ).

- Двоякое чуть-чуть впечатление, как-то непонятно. Во втором периоде плохо играли, чуть паника какая-то была на лавочке. Ну а так в принципе хорошо, что выиграли. Сезон длинный, надо двигаться дальше.

После «Барыса» мы собрались, поговорили все вместе с тренерским штабом. У них требования к нам были, мы тоже с ними разговаривали, как мы видим ситуацию. Сейчас начали все вместе работать, очень много разбирать видео, как мы играем.

Считаю, что мы сейчас намного лучше играем. Результат – результатом, но очень важно, что появилась сама игра. Надо за это цепляться и также продолжать работать и нам, и тренерскому штабу, - цитирует Сошникова пресс-служба уфимской команды.

Отметим, что на счету Сошникова в этом матче две заброшенные шайбы.

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