Аскаров, Романов и Денисенко вызваны в молодежную сборную на «Турнир четырех наций» Турнир пройдет в Хельсинки с 8 по 10 ноября.

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Стал известен состав молодежной сборной России на «Турнир четырех наций» в Хельсинки, сообщает официальный сайт ФХР.

В отсутствии главного тренера «молодежки» Валерия Брагина, который отправится с другой командой на суперсерию в Канаду, руководить этим составом будет Юрий Бабенко. Его ассистентом станет Сергей Голубович, а тренером вратарей – Александр Колобков.

Молодежная сборная России:

вратари: Ярослав Аскаров («СКА-Нева»), Владимир Галкин («Горняк»);

защитники: Данила Галенюк (СКА), Илья Гатиятулин («Челмет»), Григорий Грязнов («СКА-1946»), Даниил Журавлев («Барс»), Владислав Леонтьев («Горняк»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Александр Романов (ЦСКА);

форварды: Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба – «Омские Ястребы»), Григорий Денисенко («Локомотив»), Павел Дорофеев («Металлург», Магнитогорск), Александр Жабреев («Динамо»), Демид Мансуров («Трактор»), Кирилл Марченко (СКА), Илья Николаев («Локо»), Данила Попов («Дизель»), Алексей Пустозеров («Толпар»), Никита Рожков («Металлург», Магнитогорск), Алексей Цыплаков («СКА-1946»), Дмитрий Шешин («Стальные Лисы»).

Напомним, сборная России сыграет с Финляндией (8 ноября), Швецией (9 ноября) и Чехией (10 ноября).