«Трактор» заключил просмотровые контракты с Авциным и Лисиным Оба игрока смогут принять участие в трех матчах в ближайший месяц.

«Трактор» объявил на официальном сайте о подписании просмотровых контрактов с форвардами Александром Авциным и Энвером Лисиным.

Просмотровый контракт подразумевает, что в ближайший месяц оба игрока смогут принять участие в трех матчах, после чего клуб должен принять решение о том, заключать ли с ними полноценные соглашения.

33-летний Лисин начинал прошлый сезон в «Сибири», а закончил в «Спартаке». В 38 матчах регулярного чемпионата на его счету 10 (2+8) очков. В шести играх плей-офф он отметился одни голом. Ранее Лисин играл в КХЛ за «Металлург» (Магнитогорск), «Адмирал», ЦСКА и «Салават Юлаев».

28-летний Авцин начинал сезон в системе «Нефтехимика». В КХЛ он провел десять матчей и набрал 3 (1+2) очка. Также он принял участие в трех матчах за ЦСК ВВС в ВХЛ.

В субботу «Трактор» сыграет дома с «Амуром».