«Сочи» прервал серию из восьми поражений, обыграв «Адмирал» Команда одержала первую победу под руководством Береснева.

«Сочи» победил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

Голы у гостей забили Сергей Шмелев, Дмитрий Архипов и Илья Крикунов. Единственная шайба «Адмирала» на счету Иван Мищенко.

«Сочи» прервал серию из восьми поражений подряд и впервые выиграл под руководством исполняющего обязанности главного тренера Леонида Береснева.

«Сочи» набрал 17 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Адмирала» осталось 25 очков и шестое место на Востоке.

В следующих матчах 28 октября «Адмирал» сыграет в гостях с «Нефтехимиком», а 29 октября «Сочи» примет «Салават Юлаев».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Сочи» (Сочи) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Мищенко, 40 – Шмелев, 18. Архипов, 23. Крикунов, 60.