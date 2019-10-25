Леонид Береснев: «Сочи» выиграл у «Адмирала» за счет самоотдачи всей команды - Советский спорт
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25 октября 2019 15:46ХоккейЛипкин Антон

Леонид Береснев: «Сочи» выиграл у «Адмирала» за счет самоотдачи всей команды

«Сочи» прервал серию из восьми поражений подряд.

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Леонид Береснев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:1) на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Очень довольны победой, потому что это была наша последняя игра на Дальнем Востоке, – приводит слова Береснева официальный сайт клуба. – Очень настраивались, у ребят было огромное желание. Сами понимаете, в какой ситуации мы находимся в последнее время. Поэтому самоотдача была просто великолепной.

Выиграли за счет коллективной самоотдачи всей команды – каждый игрок отдавался до конца. Поэтому эта победа – вознаграждение для команды».

Напомним, «Сочи» прервал серию из восьми поражений подряд и впервые выиграл под руководством Береснева.

«Сочи» набрал 17 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Западной конференции.

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