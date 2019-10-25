Сергей Светлов: «Адмирал» недооценил «Сочи» «Сочи» прервал серию из восьми поражений подряд.

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Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал поражение от «Сочи» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Предыдущая игра с московским «Динамо» отняла много эмоций и сил, – приводит слова Светлова официальный сайт клуба. – Мне показалось, я не совсем достучался до ребят. Немного недооценили соперника, вышли не совсем идеально подготовленными психологически.

Будем делать выводы, будем ребят готовить. Если ты поднял планку на какой-то уровень, надо ее держать. Автоматом ничего не бывает».

Напомним, голы у «Сочи» забили Сергей Шмелев, Дмитрий Архипов и Илья Крикунов. Единственная шайба «Адмирала» на счету Иван Мищенко.

У «Адмирала» осталось 25 очков и шестое место в Восточной конференции.

Отметим, что «Сочи» прервал серию из восьми поражений подряд.