Саку Мяеналанен: Для меня самого стало сюрпризом, что я не остался в НХЛ Форвард Саку Мяеналанен заявил, что мечтает завоевать Кубок Гагарина в составе «Йокерита».

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- Конечно, для меня самого стало сюрпризом, что я не остался в НХЛ. Это было моей первой целью. Но я рад, что подписал контракт с «Йокеритом», мечтаю выиграть Кубок Гагарина. У «Каролины» права на меня еще два года, я проведу эти два сезона в «Йокерите», а там будет видно, - приводит слова

Напомним, что в сентябре Мяеналанен подписал двухлетний контракт с «Йокеритом». В десяти матчах текущего сезона хоккеист набрал пять (1+4) очка.