Нэйтан Маккиннон - о травме Рантанена: Микко ненормальный, уверен, он вернется раньше срока Центрфорвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон - о травме форварда «Эвеланш» Микко Рантанена.

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- Очень жаль, он один из лучших игроков в НХЛ. Когда вы теряете одного из лучших игроков, это тяжело. Его трудно заменить, но в прошлом году он тоже получил травму, и мы нашли способ добиться нескольких побед. Надеюсь, мы сможем выдержать удар, пока он не вернется. Нам нужна помощь от других ребят, в том числе и от меня. Микко ненормальный, я уверен, он вернется раньше срока, - приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.

Ранее главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что Рантанен пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела.

Добавим, что в девяти матчах текущего сезона Рантанен набрал 12 (5+7) очков.