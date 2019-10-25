Сборная России объявила состав на Кубок Карьяла Штаб национальной сборной России объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.

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Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Артем Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артем Зуб (оба - СКА), Иван Мищенко («Адмирал»), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба - «Локомотив), Камиль Фазылзянов («Ак Барс»), Артем Сергеев («Салават Юлаев»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»).

Нападающие: Сергей Шумаков, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все – ЦСКА), Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой (все – СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба – «Салават Юлаев»), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба – «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Алексей Макеев («Витязь), Павел Порядин («Нефтехимик»).

Как отмечает пресс-служба ФХР, национальная команда соберется в УТЦ «Новогорск» 5 ноября и вечером того же дня отправится в Хельсинки.

Добавим, что в первом матче на турнире сборная России 7 ноября сыграет с командой Финляндии.