«Иногда случаются странные вещи». Марло проведет 1500-й матч за «Сан-Хосе» в Торонто

- Иногда случаются странные вещи. Все будет хорошо. Будет интересно увидеться с теми ребятами и сразиться с ними. Будет весело, - приводит слова Марло официальный сайт НХЛ.
Напомним, что 40-летний форвард провел два предыдущих сезона в «Торонто».
Марло станет седьмым хоккеистом в лиге, сыгравшим 1500 матчей за один клуб.
Всего на счету нападающего 1663 матча в Национальной хоккейной лиге, в которых он набрал 1172 (553+619) очков.
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