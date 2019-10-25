«Иногда случаются странные вещи». Марло проведет 1500-й матч за «Сан-Хосе» в Торонто В пятницу нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло проведет 1500-й матч за «Шаркс» в регулярных сезонах против единственной команды, в которой он также играл в НХЛ.

Загрузка...

- Иногда случаются странные вещи. Все будет хорошо. Будет интересно увидеться с теми ребятами и сразиться с ними. Будет весело, - приводит слова Марло официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 40-летний форвард провел два предыдущих сезона в «Торонто».

Марло станет седьмым хоккеистом в лиге, сыгравшим 1500 матчей за один клуб.

Всего на счету нападающего 1663 матча в Национальной хоккейной лиге, в которых он набрал 1172 (553+619) очков.