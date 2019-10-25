Митчелл Марнер: Здорово снова видеть Марло в деле, его мастерство никуда не делось Форвард «Торонто» Митчелл Марнер прокомментировал предстоящую встречу с нападающим «Сан-Хосе» Патриком Марло, которая произойдет в эту пятницу.

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- Я помню, как говорил, что он достоин играть в команде НХЛ. Его мастерство никуда не делось. Так что здорово снова видеть его в деле и побеждающим. Сомневаюсь, что его вообще можно вывести из себя, он всегда достаточно спокоен на льду. Но я с ним попытаюсь пообщаться, посмеяться немного. Будет здорово снова с ним увидеться, - приводит слова Марнера официальный сайт НХЛ.

Отметим, что встреча между «Торонто» и «Сан-Хосе» станет 1500 для Марло в составе «Шаркс». До этого 40-летний форвард провел два сезона в «Мэйпл Лифс».

Летом канадский клуб был вынужден выкупить контракт Марло, чтобы освободить место под потолком зарплат и подписать соглашение со ставшим ограниченно свободным агентом Марнером.