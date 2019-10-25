Восьмая шайба Ягра в сезоне не спасла «Кладно» от поражения «Литвинову» «Кладно» в овертайме проиграл «Литвинову» в домашнем матче регулярного чемпионата Экстралиги со счетом 2:3.

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В составе хозяев площадки отличились Яромир Ягр и Давид Стах.

Для 47-летнего форварда заброшенная шайба стала восьмой в десяти матчах за команду. Также на счету нападающего четыре результативные передачи.

Ранее главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига рассказал, что подумает о возвращении Ягра в состав национальной команды.