Восьмая шайба Ягра в сезоне не спасла «Кладно» от поражения «Литвинову» - Советский спорт
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25 октября 2019 21:34Хоккей

Восьмая шайба Ягра в сезоне не спасла «Кладно» от поражения «Литвинову»

«Кладно» в овертайме проиграл «Литвинову» в домашнем матче регулярного чемпионата Экстралиги со счетом 2:3.

В составе хозяев площадки отличились Яромир Ягр и Давид Стах.

Для 47-летнего форварда заброшенная шайба стала восьмой в десяти матчах за команду. Также на счету нападающего четыре результативные передачи.

Ранее главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига рассказал, что подумает о возвращении Ягра в состав национальной команды.

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