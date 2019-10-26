Кузнецов признан второй звездой дня Форвард «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Ванкувером».

Загрузка...

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (6:5 OT) 27-летний российский нападающий оформил дубль. Отметим, что Кузнецов нанес семь бросков по воротам «Кэнакс». Теперь на его счету 9 (5+4) очков в девяти играх сезона.

Лучшим игроком пятницы стал голкипер «Баффало» Линус Улльмарк. 26-летний швед отразил 41 бросок в матче с «Детройтом» (2:0) и впервые в сезоне сыграл «на ноль».

Третьей звездой выбран форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон. 24-летний канадец отметился двумя результативными передачами в матче с «Вегасом» (6:1).