КХЛ дисквалифицировала Умарка на один матч

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк дисквалифицирован на один матч, сообщает официальный сайт КХЛ.
Спортивно-дисциплинарный комитет лиги наказал 32-летнего шведа за нарушение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1 OT). На 16-й минуте второго периода Умарк ударил клюшкой между ног защитника соперника Якуба Ержабека. При этом судьи наказали нападающего в этом эпизоде за подножку.
Теперь в воскресенье Умарк пропустит матч с минским «Динамо». Также он заплатит денежный штраф.
В нынешнем сезоне на счету Умарка 21 (5+16) очко в 21 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+11» и 20 минутах штрафа.
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