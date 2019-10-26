Александр Гулявцев: «Амур» играл командой и добился положительного результата Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал победу команды в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:1).

- Хороший, упорный матч, с одинаковым обилием моментов. «Трактор» был в этом компоненте сильнее, но наши ребята стояли, блокировали броски и на последнем рубеже подчищал вратарь. Обеим командам были нужны очки, но сегодня нам больше повезло. Мы играли командой и добились положительного результата. Хочу поблагодарить ребят за матч, - цитирует Гулявцева официальный сайт КХЛ.

Добавим, что в следующем матче «Амур» в гостях сыграет против «Ак Барса».