Александр Гулявцев: «Амур» играл командой и добился положительного результата - Советский спорт
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26 октября 2019 20:27Хоккей

Александр Гулявцев: «Амур» играл командой и добился положительного результата

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал победу команды в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:1).

- Хороший, упорный матч, с одинаковым обилием моментов. «Трактор» был в этом компоненте сильнее, но наши ребята стояли, блокировали броски и на последнем рубеже подчищал вратарь. Обеим командам были нужны очки, но сегодня нам больше повезло. Мы играли командой и добились положительного результата. Хочу поблагодарить ребят за матч, - цитирует Гулявцева официальный сайт КХЛ.

Добавим, что в следующем матче «Амур» в гостях сыграет против «Ак Барса».

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