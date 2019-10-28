28 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Филадельфию» «Островитяне» продлили победную серию до семи матчей.

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«Айлендерс» продлили победную серию до семи матчей, обыграв в регулярном чемпионате НХЛ «Филадельфию» (5:3).

Первой звездой был признан форвард «островитян» Мэтью Барзэл, забросивший пятую шайбу команды.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 28 бросков и выиграл свой третий матч в сезоне.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 25 минут 2 секунды (лучший показатель в матче), заблокировал три броска и завершил игру с показателем полезности «–1». У его партнера – форварда Михаила Воробьева – такой же показатель полезности за 9 минут 27 секунд.

«Айлендерс» набрали 16 очков и поднялись на второе место в Столичном дивизионе. У «Филадельфии» осталось 11 очков и шестое место в дивизионе.

В следующих матчах 29 октября «Филадельфия» сыграет в гостях с «Питтсбургом», а 1 ноября «Айлендерс» примут «Тампу-Бэй».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» – «Филадельфия» – 5:3 (3:2, 2:0, 0:1)

Голы: Ли, 4. Брассар, 5. Джонстон, 12. Пулок, 25. Барзэл, 26 – Ворачек, 2. Конечны, 17. Жиру, 58.