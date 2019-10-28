«Рейнджерс» проиграли «Бостону», у Панарина и Бучневича по два очка - Советский спорт
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28 октября 2019 07:30ХоккейЛипкин Антон

«Рейнджерс» проиграли «Бостону», у Панарина и Бучневича по два очка

Бержерон сделал хет-трик, Пастрняк и Маршанд набрали по пять очков.

«Рейнджерс» потерпели поражение от «Бостона» (4:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «медведей» Брэд Маршанд, набравший 5 (2+3) очков, второй – его партнер – Давид Пастрняк, у которого пять результативных передач, третьей – еще один нападающий «Бостона» – Патрис Бержерон, сделавший хет-трик.

Отметим, что 23-летний чех, лидировавший до этого матча в списке лучших снайперов, вышел на первое место и в гонке бомбардиров. Теперь у Пастрняка 23 (11+12) очка в 11 матчах.

У «Рейнджерс» по два очка набрали форварды Павел Бучневич и Артемий Панарин. У первого стало 8 (2+6) очков, у второго – 9 (5+4) очков. Голкипер команды Александр Георгиев заменил шведа Хенрика Лундквиста во втором перерыве и отразил 9 из 11 бросков.

«Бостон» набрал 18 очков и остается на втором месте в Атлантическом дивизионе. У «Рейнджерс» семь очков и седьмое место в Столичном дивизионе.

В следующих матчах 29 октября «Бостон» примет «Сан-Хосе», а «Рейнджерс» – «Тампу-Бэй».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Бостон» – 4:7 (1:0, 0:4, 3:3)
Голы: Хэйли, 11. Бучневич (Панарин), 49. Крайдер (Бучневич), 59 (бол). Шей (Панарин), 59 – Бержерон, 21. 52, 60. Маршанд, 22, 33. Койл, 30. Хара, 41.

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