Кузьменко вызван в олимпийскую сборную России Форвард СКА сыграет на Кубке Германии.

Штаб сборной России вызвал форварда СКА Андрея Кузьменко в олимпийскую сборную России на Кубок Германии, сообщает официальный твиттер Федерации хоккея России.

⚡В состав олимпийской сборной дополнительно вызван нападающий Андрей Кузьменко (СКА)#снамироссия — Хоккей России (@russiahockey) October 28, 2019

23-летний нападающий провел в нынешнем сезоне 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «0» и четырех минутах штрафа.

Кузьменко стал вторым игроком СКА в олимпийской сборной. В изначальный состав также вошел голкипер Алексей Мельничук.

Напомним, Кубок Германии пройдет с 7 по 10 ноября в Крефельде. Сборная России сыграет с Германией (7 ноября), Словакией (9 ноября) и Швейцарией (10 ноября).