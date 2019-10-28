Кузьменко вызван в олимпийскую сборную России

Штаб сборной России вызвал форварда СКА Андрея Кузьменко в олимпийскую сборную России на Кубок Германии, сообщает официальный твиттер Федерации хоккея России.
23-летний нападающий провел в нынешнем сезоне 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «0» и четырех минутах штрафа.
Кузьменко стал вторым игроком СКА в олимпийской сборной. В изначальный состав также вошел голкипер Алексей Мельничук.
Напомним, Кубок Германии пройдет с 7 по 10 ноября в Крефельде. Сборная России сыграет с Германией (7 ноября), Словакией (9 ноября) и Швейцарией (10 ноября).
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