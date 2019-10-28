Марков подписал полноценный контракт с «Локомотивом» - Советский спорт
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28 октября 2019 13:53ХоккейЛипкин Антон

Марков подписал полноценный контракт с «Локомотивом»

На пробном контракте защитник не провел ни одного матча.

«Локомотив» подписал с защитником Андреем Марковым полноценный контракт, сообщает официальный сайт лиги. Соглашение 40-летнего игрока обороны с «железнодорожниками» рассчитано до конца сезона-2019/2020.

Отметим, что в прошлый четверг «Локомотив» объявил о подписании с Марковым пробного контракта, по которому защитник мог провести за команду три матча в течение месяца. Однако Марков не принимал участие ни в игре с «Барысом» (3:2 OT), ни в игре со СКА (4:3 OT).

Напомним, Марков провел 16 сезонов в «Монреале», после чего в 2017 году вернулся в Россию, где играл два года за «Ак Барс». Ранее он выступал за «Витязь» во время локаута в НХЛ в 2012 году.

Всего в КХЛ на счету Маркова 148 матчей и 58 (9+49) очков при показателе полезности «+23» и 96 минутах штрафа.

«Локомотив» набрал 20 очков в 21 матче и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче 29 октября «Локомотив» сыграет в гостях с «Торпедо».

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