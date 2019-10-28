Николай Прохоркин: В моих сменах ничего не пропустили, что смог, то сделал

Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин оценил свой дебют в НХЛ.
В воскресенье 26-летний российский нападающий впервые сыграл за «королей» в матче с «Чикаго» (1:5). Прохоркин провел на льду 14 минут 28 секунд, нанес три броска и провел четыре силовых приема.
«В первом периоде после такой паузы очень тяжело было вкатиться, – приводит слова Прохоркина официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – В принципе, я доволен своей игрой. Хотелось бы только победить. Это было бы вообще замечательно.
Я доволен своей личной игрой. В моих сменах ничего не пропустили, были броски. Что я смог, то сделал. Дальше будет лучше. Возможно, пойдут голы, очки, победы».
В нынешнем сезоне Прохоркин провел четыре матча в АХЛ за «Онтарио Рейн» и сделал две результативные передачи.
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