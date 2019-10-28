Кошечкин, Мерфи и Яшкин признаны лучшими игроками недели в КХЛ Исаев стал лучшим новичком.

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КХЛ определила лучших игроков восьмой недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Василий Кошечкин из «Металлурга». 36-летний вратарь сыграл «на ноль» с «Автомобилистом» (3:0), а перед этим помог команде обыграть «Ак Барс» (1:0 Б). Кошечкин отразил 96,94 процента бросков при коэффициенте надежности 0,98 гола за игру. Сухая серия Кошечкина за последние две недели составила 242 минуты и 34 секунды, что стало рекордом клуба, а также пятым результатом в истории лиги.

Лучшим защитником назван Тревор Мерфи из «Куньлунь Ред Стар». 24-летний канадец помог команде одержать три победы и набрал в этих матчах 3 (2+1) очка при показателе полезности «+2». На счету Мерфи 13 бросков и три заблокированных броска соперника.

Лучшим форвардом выбран Дмитрий Яшкин из московского «Динамо». 26-летний чех набрал 6 (2+4) очков в двух гостевых матчах при общем показателе полезности «+4».

Лучшим новичком признан голкипер «Локомотива» Даниил Исаев. 19-летний вратарь выиграл в овертайме оба матча на неделе, отразил в них 92,5 процента бросков при коэффициенте надежности 1,83 гола за игру.