11 игроков КХЛ сыграют за сборную Финляндии на домашнем этапе Еврохоккейтура «Кубок Карьяла» пройдет с 7 по 10 ноября.

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Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен определился с составом команды домашний этап Еврохоккейтура «Кубок Карьяла», сообщает официальный сайт КХЛ.

В список из 27 игроков попали 11 человек, выступающие в КХЛ:

Сборная Финляндии:

вратари: Юхо Олкинуора («Адмирал»), Харри Сятери («Сибирь»);

защитники: Теему Эронен, Микко Лехтонен (оба – «Йокерит»), Юусо Хиетанен («Динамо», Москва), Петтери Линдбом («Лозанна», Швейцария), Микко Ниемеля («Кярпят»), Петтери Никиля (ХПК), Атте Охтамаа («Лугано», Швейцария), Вилле Покка («Авангард»), Юусо Вайнио (ЮП), Вели-Матти Виттасмяки («Таппара»);

форварды: Миро Аалтонен («Витязь»), Марко Анттила, Хенрик Хаапала (оба – «Йокерит»), Сакари Маннинен, Теему Хартикайнен (оба – «Салават Юлаев»), Артту Иломяки («Лулео», Швеция), Кристиан Куусела, Нико Ойямяки (оба – «Таппара»), Юхо Ламмикко, Йессе Пулюярви (оба – «Кярпят»), Харри Пессонен («Лангнау», Швейцария), Тони Раяла («Биль», Швейцария), Йере Саллинен (ХИФК), Эмели Суоми («Ильвес»), Юхани Тюрвяйнен («Лулео», Швеция).

Напомним, «Кубок Карьяла» пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.