«Куньлунь» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Смит-Пелли проведет один год в Китае.

Форвард Деванте Смит-Пелли подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар», сообщает официальный сайт КХЛ. Двустороннее соглашение с 27-летним канадцем рассчитано на один год.

Предыдущие два сезона Смит-Пелли провел в системе «Вашингтона», с которым в июне 2018 года стал обладателем Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/2019 на его счету 8 (4+4) очков в 54 матчах. Также он набрал 14 (6+8) очков в 20 играх за «Херши Беарз» в АХЛ.

Отметим, что Смит-Пелли был выбран «Анахаймом» во втором раунде драфта 2010 года под общим 42-м номером. Он дебютировал в составе «уток» в сезоне-2011/2012, после чего также играл за «Монреаль» и «Нью-Джерси». Всего на его счету 101 (44+57) очко в 395 матчах в лиге при показателе полезности «–41» и 137 минутах штрафа.

«Куньлунь» набрал 22 очка в 22 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. В следующем матче 29 октября команда сыграет в гостях с «Динамо» (Рига).