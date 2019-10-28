Стали известны три звезды недели в НХЛ Об этом сообщает пресс-служба организации.

Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд признан первой звездой недели в НХЛ. Напомним, канадский форвард набрал 8 (3+5) очков и помог своей команде одержать три победы.

На второй строчке расположился защитник «Нэшвилла» Роман Йоси, у которого 6 (2+4) очков в трех победных встречах.

Замкнул тройку лучших голкипер «Филадельфии» Брайан Эллиотт. Он отразил 93,3% бросков в четырех матчах, три из которых завершились в пользу его команды.