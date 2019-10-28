Шесть игроков из КХЛ сыграют за сборную Швеции на Кубке Карьяла - Советский спорт
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28 октября 2019 22:01ХоккейАбушкин Руслан

Шесть игроков из КХЛ сыграют за сборную Швеции на Кубке Карьяла

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев определился с составом на первый этап Еврохоккейтура, сообщает официальный сайт КХЛ.

В список из 24 игроков попали шесть человек, выступающие в КХЛ:

Сборная Швеции:

вратари: Магнус Хелльберг (СКА), Адам Рейдеборн («Ак Барс»), Кристоффер Рифальк («Регле», Швеция);

защитники: Клас Дальбек (ЦСКА), Микаэль Викстранд («Ак Барс»), Никлас Ханссон («Регле», Швеция), Симон Бертильссон («Сочи»), Еспер Селльгрен («Лулео», Швеция), Олле Алсинг, Том Нилльсон (оба – «Юргорден», Швеция), Арвид Лунберг («Шеллефтео», Швеция);

нападающие: Антон Редин («Брюнэс», Швеция), Густав Рюдаль, Микаэль Линдквист (оба – «Ферьестад», Швеция), Деннис Эверберг, Даниэль Заар (оба – «Регле», Швеция), Оскар Линдберг, Карл Клингберг (оба – «Цуг», Швейцария), Патрик Берглунд («Юргорден», Швеция»), Юхан Сундстрем («Фрелунда», Швеция), Даниэль Бродин («Фрибур», Швейцария), Фредрик Хендемарк («Мальме», Швеция), Деннис Расмуссен («Металлург»), Матиас Броме («Эребру», Швеция).

Напомним, Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.

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