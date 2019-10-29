«Флорида» крупно проиграла «Ванкуверу» Бобровский вышел в третьем периоде и пропустил два гола.

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«Ванкувер» разгромил «Флориду» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «Кэнакс» Элиас Петтерссон, сделавший три результативные передачи.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский появился на льду по ходу первого периода и отразил четыре из шести бросков, после чего был заменен обратно. Форвард Евгений Дадонов сделал четвертую результативную передачу в сезоне, но закончил игру с показателем полезности «–4».

«Флорида» прервала серию из восьми матчей, в которых набирала очки, и остается третьей в Атлантическом дивизионе. «Ванкувер» набрал 15 очков и поднялся в зону плей-офф на Западе.

В следующих матчах 30 октября «Ванкувер» сыграет в гостях с «Лос-Анджелесом», а «Флорида» – с «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» – «Флорида» – 7:2 (5:1, 1:1, 1:0)

Голы: Саттер, 2. Шаллер, 5. Виртанен, 7. Миллер, 10, 40. Ливо, 20. Босер, 54 – Бойл, 9. Хоффман (Дадонов), 33 (бол).

Вратари: Демко (29/31) – Монтембо (25/30), Бобровский (4/6).