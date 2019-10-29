«Аризона» по буллитам переиграла «Баффало» «Баффало» стал единоличным лидером НХЛ.

«Аризона» в серии буллитов нанесла поражение «Баффало» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «койотов» Конор Гарланд, у которого гол и результативная передача.

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провел на льду ровно десять минут, за которые отметился тремя бросками и тремя силовыми приемами.

Набранное очко позволило «Баффало» выйти в единоличные лидеры сезона. «Аризона» набрала 15 очков и поднялась на третье место в Тихоокеанском дивизионе.

В следующих матчах 30 октября «Аризона» примет «Монреаль», а 1 ноября «Баффало» сыграет в гостях с «Вашингтоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» – «Аризона» – 2:3 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Айкел, 4 (бол). Скиннер, 12 – Гарланд, 19. Седерберг, 37 (бол). Шмалц (ПБ).