Ди-Джей Смит: Зайцев – более сильный хоккеист, чем люди думают - Советский спорт
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29 октября 2019 12:52ХоккейЛипкин Антон

Ди-Джей Смит: Зайцев – более сильный хоккеист, чем люди думают

Российский защитник проводит первый сезон в «Оттаве».

Главный тренер «Оттавы» Ди-Джей Смит высказался об игре защитника Никиты Зайцева.

«Зайцев – более сильный хоккеист, чем люди думают, – приводит слова Смита официальный сайт лиги. – Уверен, болельщики «Оттавы» скоро научатся ценить то, что он привносит в нашу игру. Для того, чтобы Томас Шабо мог показать свой талант в атаке, в обороне ему нужен такой партнер, как Зайцев».

28-летний Зайцев провел в нынешнем сезоне 11 матчей за «Оттаву», сделал три результативные передачи и добился показателя полезности «+2» при четырех минутах штрафа.

Предыдущие три сезона в НХЛ он провел в «Торонто», а летом в результате обмена перешел в «Оттаву».

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