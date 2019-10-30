Марко Анттила: Гол «три на пять»? Какая разница, если его не хватило для победы - Советский спорт
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30 октября 2019 14:49ХоккейЛипкин Антон

Марко Анттила: Гол «три на пять»? Какая разница, если его не хватило для победы

«Йокерит» проиграл в Москве «Спартаку».

Форвард «Йокерита» Марко Анттила подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:4) и рассказал о своем голе в ситуации «три на пять».

«Мы сделали пару ошибок в первом периоде и подарили сопернику шанс на победу, – приводит слова 34-летнего финна официальный сайт лиги. – Потом сражались неплохо, но… Результат тот, который есть.

Гол в формате «три на пять»? Да, такое, конечно, каждый день не случается. Но какая разница, если моего гола не хватило для победы? Давно, еще в чемпионате Финляндии, как-то забивал в пустые ворота, когда нас было трое, а соперников шестеро».

Отметим, что за семь секунд до конца первого периода Анттила сделал счет 2:2, когда «Спартак» имел двойное большинство.

«Йокерит» проиграл после двух побед подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 31 октября финны сыграют дома с «Локомотивом».

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