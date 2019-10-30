Род Бриндамор: Свечников тренирует бросок из-за ворот каждый день

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:1) прокомментировал гол форварда Андрея Свечникова из-за ворот в стиле лакросса.
«Последние два года он тренирует этот бросок каждый день, – приводит слова Бриндамора официальный сайт лиги. – И, я уверен, делал это раньше. На тренировке он никогда не промахивается. Было лишь делом времени, когда у него это получится. Конечно, для нас этот гол стал очень важным».
Напомним, в третьем периоде 19-летний российский нападающий, находясь за воротами, отправил шайбу в верхний угол, предварительно положив ее на крюк клюшки. А после этого Свечников забил также и победный гол. Теперь у него 12 (5+7) очков в 12 играх сезона.
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