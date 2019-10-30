Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ, Свечников – второй Капитан «Вашингтона» набрал 4 (2+2) очка в матче с «Торонто».

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан лучшим игроком вторника в НХЛ.

34-летний российский нападающий набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (4:3 OT). Овечкин забросил свою 669-ю шайбу в НХЛ и поднялся на 12-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги. Кроме того, он обновил свой личный рекорд по голам в овертайме (23).

Второй звездой дня стал форвард «Каролины» Андрей Свечников. 19-летний российский нападающий оформил дубль в ворота «Калгари» (2:1). Свою первую шайбу в матче Свечников забросил из-за ворот в стиле лакросса. Теперь у него 12 (5+7) очков в 12 играх сезона.

Третьей звездой назван форвард «Нэшвилла» Ник Бонино. 31-летний американец оформил хет-трик в матче с «Чикаго» (3:0).