Джон Хайнс: Гусеву нужно отдохнуть и посмотреть за игрой со стороны Форвард «Нью-Джерси» не сыграет с «Тампой-Бэй».

Главный тренер «Нью-Джерси» Джон Хайнс объяснил решение отправить форварда Никиту Гусева в запас.

27-летний российский нападающий не сыграет в среду в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй».

«Мы считаем, что ему просто нужно сейчас отдохнуть, поработать над некоторыми вещами на тренировках и посмотреть за игрой со стороны, – приводит слова Хайнса официальный сайт лиги. – Для него это всего лишь маленький отдых».

Отметим, что в нынешнем сезоне Гусев набрал 4 (3+1) очка в девяти матчах, проводя на льду в среднем 12 минут 44 секунды.

У «Нью-Джерси» шесть очков в девяти матчах и последнее место в турнирной таблице всей лиги.