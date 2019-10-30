Йоси продлил контракт с «Нэшвиллом» на восемь лет Швейцарец выступает за клуб с 2011 года.

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Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение 29-летнего швейцарца с «хищниками» рассчитано на восемь лет, за которые игрок заработает 72,4 миллиона долларов.

«Нэшвилл» выбрал Йоси во втором раунде драфта 2008 года под общим 38-м номером. В сезоне 2011/2012 защитник дебютировал в НХЛ.

Самым результативным для Йоси стал регулярный чемпионат 2015/2016, в котором он набрал 61 (14+47) очко. В 12 матчах нынешнего сезона на счету защитника 13 (5+8) очков при показателе полезности «+9» и 15 минутах штрафа. Всего в 575 играх в НХЛ у Йоси 361 (98+263) очка, показатель полезности «+53» и 208 минут штрафа.

Отметим, что следующим летом Йоси мог стать неограниченно свободным агентом.